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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поддержал форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в ДТП вечером 28 сентября.
"Сочувствую Серхио Агуэро, который попал в аварию. Давай, парень, возвращайся поскорее", - написал Манчини в твиттере.
По данным СМИ, у 29-летнего аргентинского форварда сломано ребро
"Сочувствую Серхио Агуэро, который попал в аварию. Давай, парень, возвращайся поскорее", - написал Манчини в твиттере.
По данным СМИ, у 29-летнего аргентинского форварда сломано ребро
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