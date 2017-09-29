Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поддержал форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в ДТП вечером 28 сентября."Сочувствую Серхио Агуэро, который попал в аварию. Давай, парень, возвращайся поскорее", - написал Манчини в твиттере.По данным СМИ, у 29-летнего аргентинского форварда сломано ребро