Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поддержал форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в ДТП вечером 28 сентября.

"Сочувствую Серхио Агуэро, который попал в аварию. Давай, парень, возвращайся поскорее", - написал Манчини в твиттере.

По данным СМИ, у 29-летнего аргентинского форварда сломано ребро
Теги: Манчини Агуэро
Сегодня, 23:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.