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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренировочная база "Тоттенхэма" была эвакуирована из-за обнаруженной бомбы
Тренировочная база "Тоттенхэма" сегодня была эвакуирована, сообщает Daily Mail.
На одном из полей была обнаружена бомба времен Второй Мировой войны. Эвакуация была проведена и для соседних жилых домов.
Приехавшие на место специалисты обезвредили снаряд.
На одном из полей была обнаружена бомба времен Второй Мировой войны. Эвакуация была проведена и для соседних жилых домов.
Приехавшие на место специалисты обезвредили снаряд.
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