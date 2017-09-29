Тренировочная база "Тоттенхэма" была эвакуирована из-за обнаруженной бомбы

Тренировочная база "Тоттенхэма" сегодня была эвакуирована, сообщает Daily Mail.На одном из полей была обнаружена бомба времен Второй Мировой войны. Эвакуация была проведена и для соседних жилых домов.Приехавшие на место специалисты обезвредили снаряд.