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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио рассказал о своих будущих целях. Напомним, испанец ранее подписал с клубом новый контракт.
"Получить похвалу от Криштиану Роналду – это удовольствие. Однако я не думаю о "Золотом мяче", потому что я молод, и все случится в свое время.
Это очень важный день для меня. Продление контракта с крупнейшим клубом мира – это предмет гордости", - цитирует Асенсио Marca.
"Получить похвалу от Криштиану Роналду – это удовольствие. Однако я не думаю о "Золотом мяче", потому что я молод, и все случится в свое время.
Это очень важный день для меня. Продление контракта с крупнейшим клубом мира – это предмет гордости", - цитирует Асенсио Marca.
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