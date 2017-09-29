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Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио рассказал о своих будущих целях. Напомним, испанец ранее подписал с клубом новый контракт.

"Получить похвалу от Криштиану Роналду – это удовольствие. Однако я не думаю о "Золотом мяче", потому что я молод, и все случится в свое время.

Это очень важный день для меня. Продление контракта с крупнейшим клубом мира – это предмет гордости", - цитирует Асенсио Marca.
Теги: Асенсио Реал
Сегодня, 23:43
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