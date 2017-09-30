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"Сельта" упустила победу над "Жироной"

"Сельта" в стартовом матче 7-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Жироной" - 3:3.

Чемпионат Испании

7 тур

"Сельта" - "Жирона" 3:3

Голы: Систо, 8, Португес, 10, Стуани, 14, Гомес, 16, Васс, 76, Хуанпе, 86

"Сельта": Рубен, Мальо (Кабраль, 65), Хонни, Фонтас (Ронкалья, 56), Гомес, Лоботка, Васс, Хосабед, Гомес, Аспас, Систо (Мор, 73)

"Жирона": Ираисос, Маффео, Мохика, Хуанпе, Алькала, Эспиноса, Понс, Гарсия (Луис, 83), Португес, Гарсия (Олунга, 75), Стуани (Кайоде, 68)

Предупреждения: Эспиноса, 21, Гомес, 42, Стуани, 44, Хуанпе, 53, Алькала, 90, Понс, 90+2, Мор, 90+3
Теги: Сельта Жирона
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