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"Монако" сыграл вничью с "Монпелье"

"Монако" не смог на своем поле победить "Монпелье" в матче 8-го тура чемпионата Франции.

Лига 1

8-й тур

"Монако" – "Монпелье" – 1:1

Голы: Фалькао, 38 (1:0). Камара, 90+2 (1:1).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Туре, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Геззаль, 71), Лемар (Кейта, 89), Фалькао, Йоветич (Жоау Моутинью, 81).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Руссийон, Агилар, Сессеньон, Лан (Пирис, 89), Скири, Нинга (Камара, 73), Мбенза (Бериго, 90).

Предупреждения: Скири, 18. Фабинью, 36. Жемерсон, 53. Туре, 55.
Теги: Монако Монпелье
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