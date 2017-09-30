Серхио Агуэро: таксист пропустил поворот и начал тормозить, после этого мы врезались в столб

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал про аварию, в которую он попал в Амстердаме в такси."Таксист пропустил поворот и начал тормозить, после этого мы врезались в столб. Я сломал ребро, чувствую боль, очень расстроен. Сейчас нахожусь в Манчестере, доктора уже провели осмотр и подтвердили диагноз.Все в порядке, я полностью сосредоточен на восстановлении", - написал Агуэро в твиттере.