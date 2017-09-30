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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Панюков против Козлова. Анонс 16-го тура ФНЛ
В субботу состится 16-й тур ФНЛ. Питерское "Динамо" экзаменует "Оренбург", а Андрей Панюков попытается догнать в бомбардирской гонке Андрея Козлова. Об этом и других фактах в анонсе тура от Rusfootball.info
Битва аутсайдеров
Подходит к концу домашняя серия «Луча-Энергии». Три матча уже сыграны. Победа была одержана только в Кубке России, а вот в ФНЛ пока дела идут не так хорошо. В воскресенье у дальневосточников будет замечательная возможность взять три очка. «Ротор» определенно удивил всех победой над «Кубанью», однако проблемы с центром поля никуда не делись. Волгоградцы по-прежнему тактически уязвимы и, если тренерский штаб дальневосточников поставит организованную игру, то три очка будут в кармане.
Панюков против Козлова
В последние годы бомбардирские гонки скучными в ФНЛ не бывают. Два года назад сразу целый отряд нападающих назабивали одинаковое количество мячей. В минувшем сезоне Кирилл Панченко и Хасан Мамтов поразили цель больше 20 раз. А на этот раз, вроде бы ушедший в отрыв, Андрей Козлов был без конкурентов. Но после того, как Роберто Манчини спустил во вторую команду Панюкова все закрутилось. Андрей не забивал только в одной игре. Догнать Козлова сложно, но в таком темпе реально. В выходные Панюкова проверит лучшая оборона лиги из Самары. А вот Козлову будет попроще. «Томь» безусловно всех покорила победой над «Краснодаром», а в ФНЛ следует поражение за поражением. Сибирское дерби будет последним испытанием для Томска. Дальше уже календарь будет попроще.
Ярославский кризис
Матч между «Шинником» и «Тамбовом» еще месяц назад мог стать бескомпромиссной рубкой равных соперников, но на конец сентября ярославцы сдали, а вот «Тамбов» мчится на всех порах к третьей строчке. «Шинник» подустал после бодрого старта, поэтому тамбовчане по всем показателям пока сильнее. Тем не менее на бойцовских качествах очки набрать Ярославлю по силам.
Сибирское дерби
Сразу два сибирских дерби за один уикенд. Такое случается редко. Помимо матча «Томи» и «Енисей» пройдет игра между «Сибирью» и «Тюменью». В прошлом сезоне клубы выдали несколько зрелищных и голевых матчей. С тех пор Тюмень сильно преобразилась по кадрам и балансирует на грани вылета. Но последняя крупная победа тюменцев наверняка придаст уверенности перед принципиальным соперником.
Гостевая победа «Спартака-2»?
Дубль Дмитрия Гунько разительно отличается от того, что было у Бушманова. Прежде всего из-за обновленного состава. Еще одной особенностью молодой команды является уверенная игра в гостях: пять побед в семи матчах. Четыре последние встречи стабильно завершались в пользу «Спартака». Это при том, что красно-белые, как правило, забивают по три мяча. Посмотрим, как молодые спартаковцы пройдут выезд в Астрахань, где взять три очка легко не удается никому.
Матч тура
Питерское «Динамо» поражает всех не только в ФНЛ, но и в Кубке России. После победы над «Зенитом» было трудно перестроиться мысленно на первый дивизион. Ничья с «Сибирью» достойный результат. В субботу питерцам предстоит матч с еще одной командой Газпрома. «Оренбург» - один из немногих клубов ФНЛ, кто бросил затею бороться за Кубок. И теперь у оренбуржцев гораздо больше времени для того, чтобы подтянуть дела в первой лиге. При новом главном тренере «Оренбург» проиграл всего раз, у питерцев есть возможность огорчить соперника во второй, учитывая нынешнюю форму клуба.
16-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Битва аутсайдеров
Подходит к концу домашняя серия «Луча-Энергии». Три матча уже сыграны. Победа была одержана только в Кубке России, а вот в ФНЛ пока дела идут не так хорошо. В воскресенье у дальневосточников будет замечательная возможность взять три очка. «Ротор» определенно удивил всех победой над «Кубанью», однако проблемы с центром поля никуда не делись. Волгоградцы по-прежнему тактически уязвимы и, если тренерский штаб дальневосточников поставит организованную игру, то три очка будут в кармане.
Панюков против Козлова
В последние годы бомбардирские гонки скучными в ФНЛ не бывают. Два года назад сразу целый отряд нападающих назабивали одинаковое количество мячей. В минувшем сезоне Кирилл Панченко и Хасан Мамтов поразили цель больше 20 раз. А на этот раз, вроде бы ушедший в отрыв, Андрей Козлов был без конкурентов. Но после того, как Роберто Манчини спустил во вторую команду Панюкова все закрутилось. Андрей не забивал только в одной игре. Догнать Козлова сложно, но в таком темпе реально. В выходные Панюкова проверит лучшая оборона лиги из Самары. А вот Козлову будет попроще. «Томь» безусловно всех покорила победой над «Краснодаром», а в ФНЛ следует поражение за поражением. Сибирское дерби будет последним испытанием для Томска. Дальше уже календарь будет попроще.
Ярославский кризис
Матч между «Шинником» и «Тамбовом» еще месяц назад мог стать бескомпромиссной рубкой равных соперников, но на конец сентября ярославцы сдали, а вот «Тамбов» мчится на всех порах к третьей строчке. «Шинник» подустал после бодрого старта, поэтому тамбовчане по всем показателям пока сильнее. Тем не менее на бойцовских качествах очки набрать Ярославлю по силам.
Сибирское дерби
Сразу два сибирских дерби за один уикенд. Такое случается редко. Помимо матча «Томи» и «Енисей» пройдет игра между «Сибирью» и «Тюменью». В прошлом сезоне клубы выдали несколько зрелищных и голевых матчей. С тех пор Тюмень сильно преобразилась по кадрам и балансирует на грани вылета. Но последняя крупная победа тюменцев наверняка придаст уверенности перед принципиальным соперником.
Гостевая победа «Спартака-2»?
Дубль Дмитрия Гунько разительно отличается от того, что было у Бушманова. Прежде всего из-за обновленного состава. Еще одной особенностью молодой команды является уверенная игра в гостях: пять побед в семи матчах. Четыре последние встречи стабильно завершались в пользу «Спартака». Это при том, что красно-белые, как правило, забивают по три мяча. Посмотрим, как молодые спартаковцы пройдут выезд в Астрахань, где взять три очка легко не удается никому.
Матч тура
Питерское «Динамо» поражает всех не только в ФНЛ, но и в Кубке России. После победы над «Зенитом» было трудно перестроиться мысленно на первый дивизион. Ничья с «Сибирью» достойный результат. В субботу питерцам предстоит матч с еще одной командой Газпрома. «Оренбург» - один из немногих клубов ФНЛ, кто бросил затею бороться за Кубок. И теперь у оренбуржцев гораздо больше времени для того, чтобы подтянуть дела в первой лиге. При новом главном тренере «Оренбург» проиграл всего раз, у питерцев есть возможность огорчить соперника во второй, учитывая нынешнюю форму клуба.
16-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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