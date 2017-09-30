Леонардо Жардим: я голоден до побед, надо всего лишь продолжать работать

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим прокомментировал ничью с "Монпелье" (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции."Соперник сегодня был хорош. Они сыграли в контратаке в первом тайме. Во втором они смогли сравнять счет. Что касается нас, то не хватало скорости. Было мало движения, открываний. Особенно во второй половине матча. Связано ли это с усталостью, вызванной матчем с "Порту" в Лиге чемпионов? Я изменил состав. Игроки не очень устали. Футбол - это много областей: техническая, физическая, тактическая и психологическая. Могу сказать, что я ответственен за результат. Но я голоден до побед. Надо всего лишь продолжать работать", - цитирует Жардима L'Equipe.