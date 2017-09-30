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Губернатор Тульской области поздравил "Арсенал" с победой над "Краснодаром"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил "Арсенал" с победой над "Краснодаром" (1:0).

"Вы одержали победу над одним из лидеров чемпионата, показав отличную игру в атаке и обороне. Видно, что тренерский штаб и вся команда в целом работают в правильном направлении. Желаю вам новых побед", – цитирует Дюмина официальная страница правительства Тульской области "ВКонтакте".
Теги: Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 03:29
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