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"Спартак" призвал болельщиков одеваться теплее на матче с "Уралом"

"Спартак" попросил своих болельщиков, которые планируют посетить матч 12-го тура против "Урала", одеваться теплее.

"Георгий Джикия к холодам готов! Одевайтесь потеплее, если собираетесь провести завтрашний вечер на матче "Спартак" - "Урал", - говорится в твиттере красно-белых.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 05:07
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