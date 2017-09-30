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Вице-президент "Баварии" получил ранение из ружья на охоте

Вице-президент мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен получил огнестрельное ранение из-за несчастного случая на охоте, информирует Goal.

Сообщается, что функционер получил серьезные травмы пальцев рук по причине того, что ружье, висевшее на плече Дрейзена, случайно соскользнуло и выстрелило ему в руку. Врачи не исключают варианта, при котором вице-президенту придется ампутировать несколько пальцев. Отмечается, что общее состояние его стабильное.
Теги: Бавария
Сегодня, 08:54
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