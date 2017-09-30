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Александр Бубнов: "Урал" приедет к "Спартаку" за победой

Известный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на предстоящий матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Уралом".

"Когда "Спартак" разберется в обороне? Это вопрос к Каррере. Проблемы очевидна: больше "Спартака" пропустил только "Анжи". В первую очередь ему нужно добиться стабильности в защите. Может быть, ему нужно брать игроков за руки на тренировках и учить. У нас сначала сажали ошибавшихся на скамейку, за повторную ошибку могли и из команды выгнать.

Не думаю, что у "Спартака" должны быть проблемы с настроем на "Урал". У них тяжелое положение в турнирной таблице. С "Ливерпулем" была большая нагрузка, но это можно воспринимать как тренировку и дополнительную мотивацию. Добились успешного результата – настроение должно быть хорошим.

Восстановился Промес, Жано должен сыграть, может, даже Зе Луиш. В группе атаки проблем не будет, но все упирается в оборону. "Урал" приедет за победой и даст бой, тем более у них есть опыт удачной игры с красно-белыми. При этом поставил на минимальную победу "Спартака" – играют дома, хорошая группа атаки. Моменты точно будут. Прогноз – 1:0", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Урал
Сегодня, 09:27
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