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Александр Бубнов: Бердыев пока не может сбалансировать игру "Рубина"

Известный эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча 12-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "Амкаром".

"Казанцы потерпели три поражения подряд – от "Спартака", "Урала" и "Ахмата". Бердыев пока не может сбалансировать игру. Есть проблемы во всех линиях. Особенно пассивно команда действует в атаке – голов они забивают мало. В этом есть вина и полузащиты, которая не доводит мяч до форвардов.

"Амкар" уверенно чувствует себя на выезде, в последних играх они поднялись в середину таблицы. Учитывая амбиции, поставил на команду Бердыева, которая должна побеждать дома на классе, несмотря на проблемы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Рубин Бубнов Амкар
Сегодня, 09:57
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