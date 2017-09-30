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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: Бердыев пока не может сбалансировать игру "Рубина"
Известный эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча 12-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "Амкаром".
"Казанцы потерпели три поражения подряд – от "Спартака", "Урала" и "Ахмата". Бердыев пока не может сбалансировать игру. Есть проблемы во всех линиях. Особенно пассивно команда действует в атаке – голов они забивают мало. В этом есть вина и полузащиты, которая не доводит мяч до форвардов.
"Амкар" уверенно чувствует себя на выезде, в последних играх они поднялись в середину таблицы. Учитывая амбиции, поставил на команду Бердыева, которая должна побеждать дома на классе, несмотря на проблемы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Казанцы потерпели три поражения подряд – от "Спартака", "Урала" и "Ахмата". Бердыев пока не может сбалансировать игру. Есть проблемы во всех линиях. Особенно пассивно команда действует в атаке – голов они забивают мало. В этом есть вина и полузащиты, которая не доводит мяч до форвардов.
"Амкар" уверенно чувствует себя на выезде, в последних играх они поднялись в середину таблицы. Учитывая амбиции, поставил на команду Бердыева, которая должна побеждать дома на классе, несмотря на проблемы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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