Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:43
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Вчера 23:24
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Вчера 22:57
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (3)
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (3)
Вчера 22:28
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (3)
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (3)
Вчера 21:39
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (1)
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (1)
Вчера 21:16
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (3)
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (3)
Вчера 20:16
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Миодраг Божович: "Арсеналу" по силам войти в десятку РФПЛ
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о там, какие цели по силам его команде.
— Когда вы пришли в "Арсенал", поставили задачу перед командой - войти в десятку. Сыграв уже 11 матчей в премьер-лиге, как думаете, по силам оружейникам эта цель?
- Я думаю, что задача вполне реальная. Видно, что мы это можем сделать. Клуб должен потихоньку подниматься. В прошлом году "Арсенал" играл в стыковых матчах. Это нормально, что в этом году команда хочет сделать шаг вперед.
— Туле по силам в перспективе ставить более высокие задачи?
- Пока нет, потому что у "Арсенала" нет инфраструктуры. Должны быть лучшие условия для работы. У нас сейчас только одно поле, на котором мы работаем, оно в хорошем состоянии. Но этого маловато. Инфраструктура должна развиваться. Наш дубль играет на искусственном поле. Зато на Центральном стадионе поле одно из лучших в России, - цитирует Божовича Myslo.
— Когда вы пришли в "Арсенал", поставили задачу перед командой - войти в десятку. Сыграв уже 11 матчей в премьер-лиге, как думаете, по силам оружейникам эта цель?
- Я думаю, что задача вполне реальная. Видно, что мы это можем сделать. Клуб должен потихоньку подниматься. В прошлом году "Арсенал" играл в стыковых матчах. Это нормально, что в этом году команда хочет сделать шаг вперед.
— Туле по силам в перспективе ставить более высокие задачи?
- Пока нет, потому что у "Арсенала" нет инфраструктуры. Должны быть лучшие условия для работы. У нас сейчас только одно поле, на котором мы работаем, оно в хорошем состоянии. Но этого маловато. Инфраструктура должна развиваться. Наш дубль играет на искусственном поле. Зато на Центральном стадионе поле одно из лучших в России, - цитирует Божовича Myslo.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.