Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Миодраг Божович: "Арсеналу" по силам войти в десятку РФПЛ

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о там, какие цели по силам его команде.

— Когда вы пришли в "Арсенал", поставили задачу перед командой - войти в десятку. Сыграв уже 11 матчей в премьер-лиге, как думаете, по силам оружейникам эта цель?

- Я думаю, что задача вполне реальная. Видно, что мы это можем сделать. Клуб должен потихоньку подниматься. В прошлом году "Арсенал" играл в стыковых матчах. Это нормально, что в этом году команда хочет сделать шаг вперед.

— Туле по силам в перспективе ставить более высокие задачи?

- Пока нет, потому что у "Арсенала" нет инфраструктуры. Должны быть лучшие условия для работы. У нас сейчас только одно поле, на котором мы работаем, оно в хорошем состоянии. Но этого маловато. Инфраструктура должна развиваться. Наш дубль играет на искусственном поле. Зато на Центральном стадионе поле одно из лучших в России, - цитирует Божовича Myslo.
Теги: Божович Арсенал Тула
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.