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Бенжамен Менди успешно перенес операцию (фото)

Полузащитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди рассказал, что перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена.

23-летний француз получил тяжелую травму в матче 6-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 10:42
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