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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"СКА-Хабаровск" - "Ростов": стартовые составы
Стали известны составы команд на матч 12-го тура премьер-лиги "СКА-Хабаровск" - "Ростов".
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.
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