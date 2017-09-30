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"СКА-Хабаровск" - "Ростов": стартовые составы

Стали известны составы команд на матч 12-го тура премьер-лиги "СКА-Хабаровск" - "Ростов".

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.
Теги: СКА-Хабаровск Ростов
Сегодня, 10:52
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