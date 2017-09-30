"Тосно" обыграл "Ахмат" в молодежном чемпионате

В матче 12-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" на выезде уступил "Тосно".Молодежное первенство. 12 тур: Опарин, Шамин, Бадзагуа, Васильев, Манаев, Шумейко, Лаврененко, Олишевский, Ярцев, Калошин, Воздроганов.: Насуров, Кадыров А., Хусаинов, Исмаилов, Ахильгов, Осмаев, Адамов А., Мальсагов, Эдиев, Умаев, Магамаев