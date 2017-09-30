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"Тосно" обыграл "Ахмат" в молодежном чемпионате

В матче 12-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" на выезде уступил "Тосно".

Молодежное первенство. 12 тур

"Тосно" - "Ахмат" - 2:1


"Тосно": Опарин, Шамин, Бадзагуа, Васильев, Манаев, Шумейко, Лаврененко, Олишевский, Ярцев, Калошин, Воздроганов.

"Ахмат": Насуров, Кадыров А., Хусаинов, Исмаилов, Ахильгов, Осмаев, Адамов А., Мальсагов, Эдиев, Умаев, Магамаев
Теги: Тосно Ахмат
Сегодня, 10:59
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