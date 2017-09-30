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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Браун Форбс: от "Анжи" было очень хорошее предложение, однако жить там долго я не смог
Новичок "Амкара" Браун Форбс рассказал о пути, который привел его в Пермь.
"Я прошёл достаточно, прежде чем попасть сюда. В "Крыльях Советов" я играл, всё было хорошо, но потом клуб вылетел. Мне не хотелось играть в ФНЛ, поэтому и согласился на предложение "Уфы". Там я получил серьёзную травму, пропустил полгода…
Оказался в "Ростове", но не сыграл ни одного матча, потому что был физически не готов. А команда тогда шла на первом месте! Пришлось опять менять клуб – на этот раз оказался в "Арсенале". Но довольно быстро получил очень хорошее предложение от "Анжи". Однако жить там долго не смог.
Было очень тяжело. Дело не в людях – никаких проблем у меня не было, - а в городе, его атмосфере. Мне ничего вокруг не нравилось: странные улицы, недостроенные дома… Да и моей семье было довольно некомфортно, поэтому я принял решение вернуться в Германию.
Какое-то время тренировался с "Унион Берлин", почти подписал контракт, но в самый последний момент всё сорвалось. В итоге решил вернуться в Россию. Все дороги ведут сюда!" - цитирует Форбса "Чемпионат".
"Я прошёл достаточно, прежде чем попасть сюда. В "Крыльях Советов" я играл, всё было хорошо, но потом клуб вылетел. Мне не хотелось играть в ФНЛ, поэтому и согласился на предложение "Уфы". Там я получил серьёзную травму, пропустил полгода…
Оказался в "Ростове", но не сыграл ни одного матча, потому что был физически не готов. А команда тогда шла на первом месте! Пришлось опять менять клуб – на этот раз оказался в "Арсенале". Но довольно быстро получил очень хорошее предложение от "Анжи". Однако жить там долго не смог.
Было очень тяжело. Дело не в людях – никаких проблем у меня не было, - а в городе, его атмосфере. Мне ничего вокруг не нравилось: странные улицы, недостроенные дома… Да и моей семье было довольно некомфортно, поэтому я принял решение вернуться в Германию.
Какое-то время тренировался с "Унион Берлин", почти подписал контракт, но в самый последний момент всё сорвалось. В итоге решил вернуться в Россию. Все дороги ведут сюда!" - цитирует Форбса "Чемпионат".
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