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"Спартак" сыграет в красном, "Урал" - в белом (фото)

"Спартак" и "Урал" определились с комплектами формы, в которой сыграют в предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги.

"Спартак" выйдет на поле "Открытие Арены" в традиционных красных цветах, а "Урала" - в белой форме.

Теги: Спартак Урал
Сегодня, 11:59
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(1)
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Значит опять 1-1 blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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