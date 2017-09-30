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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" сыграет в красном, "Урал" - в белом (фото)
"Спартак" и "Урал" определились с комплектами формы, в которой сыграют в предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги.
"Спартак" выйдет на поле "Открытие Арены" в традиционных красных цветах, а "Урала" - в белой форме.
"Спартак" выйдет на поле "Открытие Арены" в традиционных красных цветах, а "Урала" - в белой форме.
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