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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Карло Анчелотти готов возглавить лондонский "Арсенал"
Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года, а хотел бы получить работу в Англии, информирует Mediaset Premium.
58-летний итальянский специалист готов возглавить лондонский "Арсенал". При этом он не видит возможным переход на работу в другие клубы АПЛ по ходу текущего сезона.
Если "Арсенал" не проявит к нему интереса, Анчелотти планирует отдохнуть до конца сезона и попутешествовать по миру.
58-летний итальянский специалист готов возглавить лондонский "Арсенал". При этом он не видит возможным переход на работу в другие клубы АПЛ по ходу текущего сезона.
Если "Арсенал" не проявит к нему интереса, Анчелотти планирует отдохнуть до конца сезона и попутешествовать по миру.
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