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Карло Анчелотти готов возглавить лондонский "Арсенал"

Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года, а хотел бы получить работу в Англии, информирует Mediaset Premium.

58-летний итальянский специалист готов возглавить лондонский "Арсенал". При этом он не видит возможным переход на работу в другие клубы АПЛ по ходу текущего сезона.

Если "Арсенал" не проявит к нему интереса, Анчелотти планирует отдохнуть до конца сезона и попутешествовать по миру.
Теги: Анчелотти Арсенал
Сегодня, 12:09
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№3 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
просто смешно..кто ж Арсена уберет?,он же-Памятник!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:21) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Венгера в ЦСКА, было бы шикарно, он с молодежью работает, если конечно Гинер ЦСКА продаст
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну у Венгера пока не всё так плохо, до и только продлил контракт, так что путешествуй
Регистрация: 10.03.2012
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