Карло Анчелотти готов возглавить лондонский "Арсенал"

Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года, а хотел бы получить работу в Англии, информирует Mediaset Premium.58-летний итальянский специалист готов возглавить лондонский "Арсенал". При этом он не видит возможным переход на работу в другие клубы АПЛ по ходу текущего сезона.Если "Арсенал" не проявит к нему интереса, Анчелотти планирует отдохнуть до конца сезона и попутешествовать по миру.