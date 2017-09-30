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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: у Кокорина есть скорость, он может адаптироваться в европейском футболе
Тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев считает, что российским футболистам не хватает скорости, и на этом фоне выделяется нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
"У нас уже уже очень давно не было ни одного быстрого игрока. А это как раз тот параметр, благодаря которому современный футболист может достичь прогресса. То есть отлично, что ты видишь поле и точно бьёшь, но лучше, если ещё и быстро перемещаешься. В этом ключевое отставание российского футбола.
Я с ним работал, когда тренировал юношескую сборную. Вот, говорят, что его неправильно использовали, а мне кажется, что это скорее психологический момент. Манчини дал понять Саше, что тот – главный игрок "Зенита". И у него сейчас всё получается. Ну и, видимо, "танцевальный" период закончился.
У него есть уникальный параметр для нашего футбола – та самая скорость. В этом конкурентное преимущество Кокорина и поэтому он сможет адаптироваться в европейском футболе. Вы же смотрели "Спартак" с "Ливерпулем"? Видели, какие у гостей были быстрые крайние игроки? У "Спартака" таких нет. И "Ливерпуль" был сильнее абсолютно во всем, особенно в интенсивности. Играть 90 минут на высоких скоростях наши клубы не могут. И если бы матч продолжался ещё хотя бы 20 минут, то у "Спартака" к трём сломанным во время матча добавилось бы ещё пятеро. В этом вся разница: интенсивность РФПЛ ниже любой лиги из топ-5", - цитирует Писарева "Чемпионат".
"У нас уже уже очень давно не было ни одного быстрого игрока. А это как раз тот параметр, благодаря которому современный футболист может достичь прогресса. То есть отлично, что ты видишь поле и точно бьёшь, но лучше, если ещё и быстро перемещаешься. В этом ключевое отставание российского футбола.
Я с ним работал, когда тренировал юношескую сборную. Вот, говорят, что его неправильно использовали, а мне кажется, что это скорее психологический момент. Манчини дал понять Саше, что тот – главный игрок "Зенита". И у него сейчас всё получается. Ну и, видимо, "танцевальный" период закончился.
У него есть уникальный параметр для нашего футбола – та самая скорость. В этом конкурентное преимущество Кокорина и поэтому он сможет адаптироваться в европейском футболе. Вы же смотрели "Спартак" с "Ливерпулем"? Видели, какие у гостей были быстрые крайние игроки? У "Спартака" таких нет. И "Ливерпуль" был сильнее абсолютно во всем, особенно в интенсивности. Играть 90 минут на высоких скоростях наши клубы не могут. И если бы матч продолжался ещё хотя бы 20 минут, то у "Спартака" к трём сломанным во время матча добавилось бы ещё пятеро. В этом вся разница: интенсивность РФПЛ ниже любой лиги из топ-5", - цитирует Писарева "Чемпионат".
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