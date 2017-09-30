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Александр Кокорин: у Кокорина есть скорость, он может адаптироваться в европейском футболе

Тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев считает, что российским футболистам не хватает скорости, и на этом фоне выделяется нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

"У нас уже уже очень давно не было ни одного быстрого игрока. А это как раз тот параметр, благодаря которому современный футболист может достичь прогресса. То есть отлично, что ты видишь поле и точно бьёшь, но лучше, если ещё и быстро перемещаешься. В этом ключевое отставание российского футбола.

Я с ним работал, когда тренировал юношескую сборную. Вот, говорят, что его неправильно использовали, а мне кажется, что это скорее психологический момент. Манчини дал понять Саше, что тот – главный игрок "Зенита". И у него сейчас всё получается. Ну и, видимо, "танцевальный" период закончился.

У него есть уникальный параметр для нашего футбола – та самая скорость. В этом конкурентное преимущество Кокорина и поэтому он сможет адаптироваться в европейском футболе. Вы же смотрели "Спартак" с "Ливерпулем"? Видели, какие у гостей были быстрые крайние игроки? У "Спартака" таких нет. И "Ливерпуль" был сильнее абсолютно во всем, особенно в интенсивности. Играть 90 минут на высоких скоростях наши клубы не могут. И если бы матч продолжался ещё хотя бы 20 минут, то у "Спартака" к трём сломанным во время матча добавилось бы ещё пятеро. В этом вся разница: интенсивность РФПЛ ниже любой лиги из топ-5", - цитирует Писарева "Чемпионат".
Теги: Писарев Кокорин
Сегодня, 12:46
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№5 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:05) #
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Таджик-админ - фирменный стиль русфутбола.
Регистрация: 21.11.2006
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев

АЛЕКСАНДР КОКОРИН: У КОКОРИНА ЕСТЬ СКОРОСТЬ, ОН МОЖЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ

я понимаю что есть "люди-аутисты" в своем мире
но тут это слишком часто явление
вы просто бомжей с улицы берете писать заголовки и посты?
сейчас даже минусы будут, так как обидел их, но жаль нельзя увидеть этих даунов


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 12:57) #
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«Спартак»
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№2 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 12:53) #
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«Спартак»
Идиоты, вы хоть читаете заголовки своей писанины?


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:51) #
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«Зенит»
Заголовок laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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