Владимир Быстров проведет дебютный матч за "Тосно"

Стали известны составы на игру 12-го тура премьер-лиги между "Тосно" и "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Уилкер Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге, Лео.