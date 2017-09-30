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Владимир Быстров проведет дебютный матч за "Тосно"

Стали известны составы на игру 12-го тура премьер-лиги между "Тосно" и "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Уилкер Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге, Лео.
Теги: Тосно Ахмат
Сегодня, 12:56
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№4 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 13:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вова,давай,вливайся!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
если 11 игр полировал?

он же уже возрастной, это он набирал необходимые кондиции) сейчас полтора тайма отыграет и опять готовиться 11 туров будет


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:03) #
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online

Эта дрысня ещё играет?
Регистрация: 21.11.2006
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
воу воу...какой же у него уровень, если 11 игр полировал?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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