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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежная команда "Рубина" обыграла "Амкар"
В матче 12-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" дома одержал победу над "Амкаром".
Молодежное первенство. 12-й тур
"Рубин" - "Амкар" - 2:1
Голы: Аушев, 8, Макеев, 39, Яковлев, 54
"Рубин": Акмурзин, Губанов, Лукьянчиков, Шабанов, Михайлов, Махатадзе, Шекари, Ахметов, Яковлев, Гилязутдинов, Макеев.
"Амкар": Вамбольт, Алейников, Вазитдинов, Мосунов, Жуковский, Френцель, Гооге, Смецкой, Бурков, Филиппов, Аушев.
Молодежное первенство. 12-й тур
"Рубин" - "Амкар" - 2:1
Голы: Аушев, 8, Макеев, 39, Яковлев, 54
"Рубин": Акмурзин, Губанов, Лукьянчиков, Шабанов, Михайлов, Махатадзе, Шекари, Ахметов, Яковлев, Гилязутдинов, Макеев.
"Амкар": Вамбольт, Алейников, Вазитдинов, Мосунов, Жуковский, Френцель, Гооге, Смецкой, Бурков, Филиппов, Аушев.
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