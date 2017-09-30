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Молодежная команда "Рубина" обыграла "Амкар"

В матче 12-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" дома одержал победу над "Амкаром".

Молодежное первенство. 12-й тур

"Рубин" - "Амкар" - 2:1

Голы: Аушев, 8, Макеев, 39, Яковлев, 54

"Рубин": Акмурзин, Губанов, Лукьянчиков, Шабанов, Михайлов, Махатадзе, Шекари, Ахметов, Яковлев, Гилязутдинов, Макеев.

"Амкар": Вамбольт, Алейников, Вазитдинов, Мосунов, Жуковский, Френцель, Гооге, Смецкой, Бурков, Филиппов, Аушев.
Теги: Рубин Амкар
Сегодня, 12:58
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