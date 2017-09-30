Дедечковским методом

Чемпионат России

12 тур

"СКА-Хабаровск" - "Ростов" 2-1

Голы: Маркович, 18, Устинов, 45, Дедечко, 69

В первом матче игрового дня, когда многие только просыпались, "СКА-Хабаровск" на своей территории уже принимал "Ростов". В противостоянии команд, которые давно уже не побеждали в рамках чемпионата, удачливее оказались дебютанты премьер-лиги.рассказывает о матче, исход которого решил роскошный удар Дениса Дедечко.Довбня – Эдиев, Димидко, Пуцко – Никифоров, Казанков, (Георгий Габулов, 77), Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, (Христов, 64), – Маркович.Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Могилевец, Зуев, (Калачёв, 60), Думбия, (Ионов, 67), – Бухаров.Вилюш, 23, Макеев, 55, Гацкан, 57, Казанков, 76, Бухаров, 90.В 11 туре оба коллектива потерпели поражения. Если у "Ростова" оно получилось очень обидным (никому не пожелаешь проигрывать в компенсированное время), то новичок премьер-лиги впервые уступил разгромно. Цифры 3:0 с "Амкаром" не должны вводить в заблуждение, хабаровчане упустили ряд хороших возможностей перед тем, как получить два мяча в концовке. Тем не менее, "армейцы" с 5 по 10 туры исправно набирали очки (хоть всего лишь одна победа), и игра имеется, правда, это больше относится к защите. Сейчас "СКА" занимает предпоследнюю строчку, но в таблице такая плотность, что позавидует и Бангалдеш. Одна победа, и вот вы уже в серединке."Ростов" ударно начал чемпионат, но после волевой победы над "Уфой" в 5 туре как отрезало - 3 ничьи и 2 поражения, а последняя виктория датируется серединой августа. Здесь и календарь непростой, и проблемы в защитной линии: Мевля ушел, череда травм, например, в этом матче Леонид Кучук не мог рассчитывать на Бобена, как и на дисквалифицированного Юсупова. По сравнению с прошлым туром оба тренера произвели по 4 изменения: Устинов, Вилюш, Зуев и Думбия вышли вместо Байрамяна, Калачева, Ионова и того же Юсупова. А Поддубный отправил в бой не игравших ранее Никифорова, Казанкова, Калинского и Федотова.Стоит сказать, что соперники уже встречались на высшем уровне. "Ростов" дважды обыгрывал СКА 4 года назад, когда команды сошлись в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Но это было так давно. Может быть, поэтому первые минуты ростовчане провели в обороне, словно пытались понять, чего же ждать от нынешнего СКА. Не удивительно, что именно хозяева отметились первым ударом – Эдиев выстрелил с дальней дистанции, но Песьяков времен «Ростова» такое не пускает.После дальних ударов дружина Поддубного перешла на кроссы с флангов. И если сначала удар Казанкова головой пришелся выше перекладины, то затем счет стал 1:0. Последовала подача с права, Ингасон неуклюже сыграл пяткой (поза Ибрагимовича, только Златан такие забивал, а не совершал обрезы), спортивный снаряд перед воротами подобрал Маркович, который первым движением оставил не у дел Паршивлюка и Песьякова , а вторым поразил полупустые ворота. И не скажешь, что гол не по делу, тем интереснее.Всю вторую половину тайма «Ростов» пытался отыграться, но хозяева позволили создать только два по-настоящему опасных момента. В одном из них Мусса Думбия проверил на прочность штангу, а чуть позже Гацкан метров с тридцати - Довбню. Однако, со временем Александр (тот, что старше и жестче) своего добился, став автором голевой передачи. Уже на 45-й минуте он нашел в штрафной левого защитника Устинова, который вколотил мяч в сетку. Практически не вступавший до этого в игру Довбня был вынужден капитулировать. Стоило только СКА вплотную прижаться к своим воротам, и наказание последовало неминуемо. Перерыв.Второй тайм начался неожиданно с качелей, одна атака сменялась другой, но пользу из этого никто долгое время не мог извлечь. Как любил говаривать Влад Батурин во время работы на матчах, «игра на три результата». За 30 минут до истечения основного времени на поле появился лидер «Ростова» Тимофей Калачев. Однажды этот прием уже удавался Леониду Кучуку – во встрече против «Уфы» белорусский ветеран (речь не о Леониде Станиславовиче) также вышел во втором тайме и перевернул игру, оформив дубль и отдав голевую передачу. Обновившаяся группа атаки (сюда добавился и Ионов) позволила южанам завладеть инициативой.Но и на это был ответ у хабаровчан. До этой встречи они были одним из немногих коллективов премьер-лиги, который не забивал дальними ударами. Но Денису Дедечко, удался такой удар, что его можно приравнять к пяти обычным. Центральный полузащитник приложился к мячу, и поразил дальний угол ворот Песьякова. Претендент на звание одного из лучших голов первого круга у нас уже имеется. Иногда можно встретить разговоры о том, что в чемпионате России не умеют красиво забивать. Но такие мячи, голы Берхамова и Ванека (интересно, что все они представляют клубы второй восьмерки) говорят об обратном.Гол настолько деморализовал ростовчан, что они не смогли создать полноценного штурма, можно отметить только удар свежего Шомуродова выше ворот. 2:1. Взяв три очка, СКА не только одержал вторую победу в сезоне, но и покинул зону вылета - дальневосточная команда перебралась на 13 позицию, а "Ростов" продолжает свое падение. Быть может, пауза на игры сборных поможет коллективу Леонида Кучука.