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"СКА-Хабаровск" дома нанес поражение "Ростову"

"СКА-Хабаровск" дома одержал победу над "Ростовом" в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. 12 тур

"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1

Голы: Маркович, 18, Устинов, 45, Дедечко, 69

"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Пуцко – Никифоров, (Савичев, 90+1), Казанков, (Георгий Габулов, 77), Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, (Христов, 64), – Маркович.

"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Могилевец, Зуев, (Калачёв, 60), Думбия, (Ионов, 67), – Бухаров.

Предупреждения: Вилюш, 23, Макеев, 55, Гацкан, 57, Казанков, 76, Бухаров, 90+3
Теги: СКА-Хабаровск Ростов
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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