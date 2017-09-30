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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"СКА-Хабаровск" дома нанес поражение "Ростову"
"СКА-Хабаровск" дома одержал победу над "Ростовом" в матче 12-го тура чемпионата России.
Чемпионат России. 12 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1
Голы: Маркович, 18, Устинов, 45, Дедечко, 69
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Пуцко – Никифоров, (Савичев, 90+1), Казанков, (Георгий Габулов, 77), Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, (Христов, 64), – Маркович.
"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Могилевец, Зуев, (Калачёв, 60), Думбия, (Ионов, 67), – Бухаров.
Предупреждения: Вилюш, 23, Макеев, 55, Гацкан, 57, Казанков, 76, Бухаров, 90+3
Чемпионат России. 12 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1
Голы: Маркович, 18, Устинов, 45, Дедечко, 69
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Пуцко – Никифоров, (Савичев, 90+1), Казанков, (Георгий Габулов, 77), Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, (Христов, 64), – Маркович.
"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Могилевец, Зуев, (Калачёв, 60), Думбия, (Ионов, 67), – Бухаров.
Предупреждения: Вилюш, 23, Макеев, 55, Гацкан, 57, Казанков, 76, Бухаров, 90+3
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