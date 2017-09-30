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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Директор ФИФА рассказал о готовности Нижнего Новгорода к ЧМ-2018
Директор департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о подготовке Нижнего Новгорода к чемпионату мира 2018 года.
"Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово. Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре поле будет укреплено.
Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде. Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует", - цитирует Смит ТАСС.
"Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово. Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре поле будет укреплено.
Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде. Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует", - цитирует Смит ТАСС.
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