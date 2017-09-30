Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Директор ФИФА рассказал о готовности Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Директор департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о подготовке Нижнего Новгорода к чемпионату мира 2018 года.

"Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово. Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре поле будет укреплено.

Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде. Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует", - цитирует Смит ТАСС.
Сегодня, 13:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.