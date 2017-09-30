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Леонид Кучук: 15-часовой перелет влияет на команду, но это не оправдание

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после поражения от "СКА-Хабаровск" (1:2) в матче 12-го тура премьер-лиги.

"Будем надеяться, что перерыв в чемпионате нам поможет. Мы почему-то посчитали, что всё будет легко. Но так не получается. Нужно всё переосмыслить, подсобраться и идти дальше. Каждая новая игра – это новое испытание.

Насколько на команду повлиял длительный перелёт в Хабаровск? В любом случае 15-часовой перелёт влияет. Но это не оправдание", - передает слова Кучука "Чемпионат".
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 14:08
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