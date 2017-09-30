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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Кучук: 15-часовой перелет влияет на команду, но это не оправдание
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после поражения от "СКА-Хабаровск" (1:2) в матче 12-го тура премьер-лиги.
"Будем надеяться, что перерыв в чемпионате нам поможет. Мы почему-то посчитали, что всё будет легко. Но так не получается. Нужно всё переосмыслить, подсобраться и идти дальше. Каждая новая игра – это новое испытание.
Насколько на команду повлиял длительный перелёт в Хабаровск? В любом случае 15-часовой перелёт влияет. Но это не оправдание", - передает слова Кучука "Чемпионат".
"Будем надеяться, что перерыв в чемпионате нам поможет. Мы почему-то посчитали, что всё будет легко. Но так не получается. Нужно всё переосмыслить, подсобраться и идти дальше. Каждая новая игра – это новое испытание.
Насколько на команду повлиял длительный перелёт в Хабаровск? В любом случае 15-часовой перелёт влияет. Но это не оправдание", - передает слова Кучука "Чемпионат".
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