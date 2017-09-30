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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Мещеряков: все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке
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Анатолий Мещеряков: все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел промежуточные итоги в текущем сезоне.
– Вчера после поражения "Краснодара" стало известно, что "Локомотив" уйдет на перерыв вторым. Как оцените промежуточные итоги выступления команды?
– Пока команда выполняет те задачи, которые были поставлены советом директоров – быть в пятерке. Я думаю, что все болельщики рады такому результату, тем более, что мы идем с потерями игроков. Чорлука и Ари перед началом сезона были лидерами в определенных линиях. Но команда сумела перестроиться. В ней есть много молодых, талантливых игроков. Посмотрите, как раскрылся Алексей и Антон Миранчуки, уже подпускают и других молодых ребят.
Считаю, мы идем в правильном направлении, но аппетит приходит во время еды. Все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке. Игра со "Злином", особенно ее первые семнадцать минут показала, какой потенциал у команды, и я надеюсь, что мы всегда будем так играть, как первые семнадцать минут со "Злином".
– Любое место в пятерке вас утроит?
– Мы говорим о месте в пятерке. Это и первое, и второе… Хотя объективности ради понятно, что с некоторыми клубами, которые сейчас находятся в лидерах, играть тяжело.
СЭ
– Вчера после поражения "Краснодара" стало известно, что "Локомотив" уйдет на перерыв вторым. Как оцените промежуточные итоги выступления команды?
– Пока команда выполняет те задачи, которые были поставлены советом директоров – быть в пятерке. Я думаю, что все болельщики рады такому результату, тем более, что мы идем с потерями игроков. Чорлука и Ари перед началом сезона были лидерами в определенных линиях. Но команда сумела перестроиться. В ней есть много молодых, талантливых игроков. Посмотрите, как раскрылся Алексей и Антон Миранчуки, уже подпускают и других молодых ребят.
Считаю, мы идем в правильном направлении, но аппетит приходит во время еды. Все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке. Игра со "Злином", особенно ее первые семнадцать минут показала, какой потенциал у команды, и я надеюсь, что мы всегда будем так играть, как первые семнадцать минут со "Злином".
– Любое место в пятерке вас утроит?
– Мы говорим о месте в пятерке. Это и первое, и второе… Хотя объективности ради понятно, что с некоторыми клубами, которые сейчас находятся в лидерах, играть тяжело.
СЭ
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