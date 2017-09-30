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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Сорокин: нет никаких сомнений, что стадион в Нижнем Новгороде будет сдан в срок
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о строящемся стадионе "Нижний Новгород".
"У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок - это конец текущего года. Нам это даст достаточно времени для адаптации стадиона к чемпионату мира.
Требования, предъявляемые к организации чемпионата мира, выше, чем к организации матчей премьер-лиги или других российских соревнований. У нас это время будет - это несколько весенних месяцев.
Убежден, что к концу марта - началу апреля стадион будет полностью готов", - цитирует Сорокина ТАСС.
"У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок - это конец текущего года. Нам это даст достаточно времени для адаптации стадиона к чемпионату мира.
Требования, предъявляемые к организации чемпионата мира, выше, чем к организации матчей премьер-лиги или других российских соревнований. У нас это время будет - это несколько весенних месяцев.
Убежден, что к концу марта - началу апреля стадион будет полностью готов", - цитирует Сорокина ТАСС.
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