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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Скаут "Эвертона": Кокорин мог бы претендовать на место в хорошей европейской команде
Скаут "Эвертона" Павел Кучеров считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может спокойно играть в хорошей европейской команде.
- Думаю, уже сейчас можно поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России – очевидно, что команда обладает лучшим составом и очень уверенно идет по турниру. Можно говорить долго о селекции клуба, но я выделю главное – очень приятно, что в звездной компании главным действующим лицом является россиянин Александр Кокорин.
Это сейчас лидер команды, ее главный бомбардир, такое в топ-клубах премьер-лиги случается нечасто. При определенных обстоятельствах и он мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды.
Не удивлюсь, если питерцы дойдут до полуфинала Лиги Европы – это будет успешным результатом. Видна заинтересованность клуба именно в европейском трофее, и сейчас уже можно говорить о том, что вопрос выхода из группы решен, - передает слова Кучерова "СЭ".
- Думаю, уже сейчас можно поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России – очевидно, что команда обладает лучшим составом и очень уверенно идет по турниру. Можно говорить долго о селекции клуба, но я выделю главное – очень приятно, что в звездной компании главным действующим лицом является россиянин Александр Кокорин.
Это сейчас лидер команды, ее главный бомбардир, такое в топ-клубах премьер-лиги случается нечасто. При определенных обстоятельствах и он мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды.
Не удивлюсь, если питерцы дойдут до полуфинала Лиги Европы – это будет успешным результатом. Видна заинтересованность клуба именно в европейском трофее, и сейчас уже можно говорить о том, что вопрос выхода из группы решен, - передает слова Кучерова "СЭ".
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