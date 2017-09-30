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Скаут "Эвертона": Кокорин мог бы претендовать на место в хорошей европейской команде

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может спокойно играть в хорошей европейской команде.

- Думаю, уже сейчас можно поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России – очевидно, что команда обладает лучшим составом и очень уверенно идет по турниру. Можно говорить долго о селекции клуба, но я выделю главное – очень приятно, что в звездной компании главным действующим лицом является россиянин Александр Кокорин.

Это сейчас лидер команды, ее главный бомбардир, такое в топ-клубах премьер-лиги случается нечасто. При определенных обстоятельствах и он мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды.

Не удивлюсь, если питерцы дойдут до полуфинала Лиги Европы – это будет успешным результатом. Видна заинтересованность клуба именно в европейском трофее, и сейчас уже можно говорить о том, что вопрос выхода из группы решен, - передает слова Кучерова "СЭ".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 14:54
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11
(0)
№11 Написал: Leksiq (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
а им и здесь хорошо!!
Регистрация: 15.06.2011
№10 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Только не в Эвертон! А то один наш там уже побывал и ни кто не знает где он теперь.....
Регистрация: 30.10.2011
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
19-я команда Европы. Плохо чтоль?
Регистрация: 28.01.2016
№8 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 15:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
даже и не собираемся мараться об это говно

Вот МЮ и Моуринью "марались", а "великому Спартаку" этот трофей не по чину...
Регистрация: 21.11.2009
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 15:33) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Всего то второй год,и судя по всему последний.

посмотрим,не говори гоп.

Цитата: Цезарь
вот когда выиграете хоть раз эту "говночашку", тогда и будете хрюкать неудачники

даже и не собираемся мараться об это говно
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Цезарь (Сегодня, 15:31) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: FC VOLGA
Кокорин играет в хорошей европейской команде.

хорошие клубы не сидят годами в говночашке

вот когда выиграете хоть раз эту "говночашку", тогда и будете хрюкать неудачники smile
Регистрация: 21.09.2017
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: Hitman
Цитата: FC VOLGA
Кокорин играет в хорошей европейской команде.

хорошие клубы не сидят годами в говночашке

Всего то второй год,и судя по всему последний.
Регистрация: 28.12.2012
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 15:23) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Кокорин играет в хорошей европейской команде.

хорошие клубы не сидят годами в говночашке
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Кокорин играет в хорошей европейской команде.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
п1здеж пля.Кокорин купил этого скаута "Эвертона",чтоб он так высказался,специально для читателей этого сайта.Для Миша Люберцы,для Одиссея,"Патриота и много много любителей футбола этого сайта.А,как любители футбола этого сайта болеют за "Аресенал"нет не Тулы,а,Лондона..Советовали тренеру Венгеру,руководство клуба не брать Рос.футболиста Кокорина в команду,а,другие успокаивали публику,"не волнуйтесь,Венгер не дурак же,чтоб брать Кокорина".А,когда венгерский футбольный агент Шандор Варга ,так сказать бальзам Рос.болельщиков,сказал,что "Арсенал" не когда не берет в аренду футболистов(а,на самом деле на тот момент 3 футболиста были арендованы "Аресеналом) Рос.болельщики с облегчением писали "Что и требовалось доказать" joy sweat_smile laughing



Сколько лет читаю Ваши опусы, столько же и мучаюсь. Но привык, вроде. Иногда спорно, но в целом, любопытно.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
п1здеж пля.Кокорин купил этого скаута "Эвертона",чтоб он так высказался,специально для читателей этого сайта.Для Миша Люберцы,для Одиссея,"Патриота и много много любителей футбола этого сайта.А,как любители футбола этого сайта болеют за "Аресенал"нет не Тулы,а,Лондона..Советовали тренеру Венгеру,руководство клуба не брать Рос.футболиста Кокорина в команду,а,другие успокаивали публику,"не волнуйтесь,Венгер не дурак же,чтоб брать Кокорина".А,когда венгерский футбольный агент Шандор Варга ,так сказать бальзам Рос.болельщиков,сказал,что "Арсенал" не когда не берет в аренду футболистов(а,на самом деле на тот момент 3 футболиста были арендованы "Аресеналом) Рос.болельщики с облегчением писали "Что и требовалось доказать" joy sweat_smile laughing
Регистрация: 17.03.2008
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