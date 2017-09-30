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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Енисей" поделил очки с "Томью"
В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома сыграла вничью с "Енисеем".
ФНЛ. 16 тур
"Томь" – "Енисей" – 1:1
Голы: Соболев, 69 – Исаев, 35
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, Войдель (к), Гвинейский, Померко, Саная.
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Гарбуз, Исаев, Сердеров, Семакин, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Козлов.
ФНЛ. 16 тур
"Томь" – "Енисей" – 1:1
Голы: Соболев, 69 – Исаев, 35
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, Войдель (к), Гвинейский, Померко, Саная.
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Гарбуз, Исаев, Сердеров, Семакин, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Козлов.
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