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"Енисей" поделил очки с "Томью"

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома сыграла вничью с "Енисеем".

ФНЛ. 16 тур

"Томь" – "Енисей" – 1:1

Голы: Соболев, 69 – Исаев, 35

"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, Войдель (к), Гвинейский, Померко, Саная.

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Гарбуз, Исаев, Сердеров, Семакин, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Козлов.
Теги: Енисей Томь
Сегодня, 15:25
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