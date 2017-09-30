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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Шатов отправился вместе с "Зенитом" на игру с "Анжи"
"Зенит" сегодня вылетел из Санкт-Петербурга на матч 12-го тура РФПЛ с "Анжи", передает официальный сайт сине-бело-голубых.
Тренерский штаб Роберто Манчини взял в Махачкалу 24 футболиста.
Состав "Зенита": Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; Денис Терентьев, Максим Карпов, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Анюков; Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.
Тренерский штаб Роберто Манчини взял в Махачкалу 24 футболиста.
Состав "Зенита": Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; Денис Терентьев, Максим Карпов, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Анюков; Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.
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