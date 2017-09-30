Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Олег Шатов отправился вместе с "Зенитом" на игру с "Анжи"

"Зенит" сегодня вылетел из Санкт-Петербурга на матч 12-го тура РФПЛ с "Анжи", передает официальный сайт сине-бело-голубых.

Тренерский штаб Роберто Манчини взял в Махачкалу 24 футболиста.

Состав "Зенита": Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; Денис Терентьев, Максим Карпов, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Анюков; Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.

Теги: Зенит
Сегодня, 15:28
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: vermis_64
Шатов игрок классный.

Да, сэр, но что то его колбасит в последнее время. Синьор должен ему найти ограниченное пространство.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (3)
online

Шатов тормозит атаку постоянно. Прходит с мячом до первого игрока противника и пасует назад защитнику. Такой же и Жирков. Это не устроит Манчини никогда, если они не исправятся и не начнут идти вперед до конца. Но это уже менталитет наших игроков. откатать положенное время на поле и в кассу за премиальными. Сейчас в Зените существует реальная конкуренция на каждой позиции. если еще и материальный стимул ввел манчини, играть, ане сидеть на лавке, то все в руках Шатова и Жиркова. Если Шатов с угла вратарской не попадает в створ ворот, то какой ему основной состав.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Шатов что-то утерял , способен ли Манчини найти ему утерянное?


Шатов игрок классный.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:33) #
  • +3
  •  (3)

Шатов что-то утерял , способен ли Манчини найти ему утерянное?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.