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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Азмун и Канунников - в нападении "Рубина" на матч с "Амкаром"
Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Амкара" на матч 12-го тура РФПЛ.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Канунников, Азмун.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Канунников, Азмун.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
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