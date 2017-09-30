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Азмун и Канунников - в нападении "Рубина" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Амкара" на матч 12-го тура РФПЛ.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Канунников, Азмун.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
Теги: Рубин Амкар
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Рубин»
Где Льестенн то?
Регистрация: 5.08.2015
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