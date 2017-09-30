Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ахмат" в меньшинстве проиграл "Тосно"

В матче 12-го тура российской премьер-лиги "Тосно" в Санкт-Петербурге обыграл "Ахмат".

Чемпионат России. 12 тур

"Тосно" - "Ахмат" - 1:0

Гол: Марков, 78.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков (Трошечкин, 85).

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Мбенг, Лео (Бацуев, 48).

Предупреждения: Швец, 23, Марков, 25, Карницкий, 41, Сухарев, 65, Труич, 81, Шахов, 87, Анхель, 90+1.

Удаление: Швец, 46.
Теги: Тосно Ахмат
Сегодня, 15:56
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Prokurator
Поздравляю Тосно! Очень радует этот коллектив! Тем более, победа над Ахматом!

Прижились, молодцы. Уж точно не вылетят.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тосно - это сила!
Ахмат - это чай в пакетиках.
Регистрация: 2.12.2014
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
online

Поздравляю Тосно! Очень радует этот коллектив! Тем более, победа над Ахматом!


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:06) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кононова и Шалимова вероятно попросят восвояси.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.