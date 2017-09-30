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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ахмат" в меньшинстве проиграл "Тосно"
В матче 12-го тура российской премьер-лиги "Тосно" в Санкт-Петербурге обыграл "Ахмат".
Чемпионат России. 12 тур
"Тосно" - "Ахмат" - 1:0
Гол: Марков, 78.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков (Трошечкин, 85).
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Мбенг, Лео (Бацуев, 48).
Предупреждения: Швец, 23, Марков, 25, Карницкий, 41, Сухарев, 65, Труич, 81, Шахов, 87, Анхель, 90+1.
Удаление: Швец, 46.
Чемпионат России. 12 тур
"Тосно" - "Ахмат" - 1:0
Гол: Марков, 78.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков (Трошечкин, 85).
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Мбенг, Лео (Бацуев, 48).
Предупреждения: Швец, 23, Марков, 25, Карницкий, 41, Сухарев, 65, Труич, 81, Шахов, 87, Анхель, 90+1.
Удаление: Швец, 46.
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