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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" проиграл "Анжи" в молодежном чемпионате
Завершились матчи 12-го тура молодежного чемпионата России. ЦСКА и "Зенит" не смогли одержать побед.
Молодежное первенство. 12 тур
"Анжи" - "Зенит" - 2:1
Голы: Магомедов, 61, 69, - Глебов, 90
ЦСКА - "Уфа" - 1:1
Голы: Олейников, 41, Кутлусурин, 68
Молодежное первенство. 12 тур
"Анжи" - "Зенит" - 2:1
Голы: Магомедов, 61, 69, - Глебов, 90
ЦСКА - "Уфа" - 1:1
Голы: Олейников, 41, Кутлусурин, 68
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