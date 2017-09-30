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"Зенит" проиграл "Анжи" в молодежном чемпионате

Завершились матчи 12-го тура молодежного чемпионата России. ЦСКА и "Зенит" не смогли одержать побед.

Молодежное первенство. 12 тур

"Анжи" - "Зенит" - 2:1

Голы: Магомедов, 61, 69, - Глебов, 90

ЦСКА - "Уфа" - 1:1

Голы: Олейников, 41, Кутлусурин, 68
Теги: Зенит ЦСКА Анжи Уфа
Сегодня, 15:59
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