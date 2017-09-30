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Гол Корниленко принес победу "Крыльям Советов" над второй командой "Зенита"

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" с минимальным счетом переиграли "Зенит-2".

ФНЛ. 16 тур

"Крылья Советов" - "Зенит-2" - 1:0

Голы: Корниленко, 30

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук, Ланин, Чочиев (Башкиров, 77), Мияйлович, Корниленко, Алиев (Клёнкин, 54)

"Зенит-2": Бабурин, Каккоев, Зуев, Пенчиков, Круговой, Сиротов (Горулёв, 63), Мусаев, Андреев (Плетнев, 58), Соловейчик, Панюков (Некрасов, 78), Прудников (Еловских, 46)

Предупреждения: Конюхов, 11, Корниленко, 15, Зуев, 17, Мияйлович, 71.
Теги: Крылья Советов Зенит-2
Сегодня, 16:03
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