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"Локомотив" поздравил Сергея Гуренко с 45-летием

"Локомотив" на официальном сайте поздравил с днём рождения экс-защитника команды Сергея Гуренко, которому сегодня исполнилось 45 лет.

"30 сентября день рождения отмечает рекордсмен "Локомотива" Сергей Гуренко. За «Локомотив» футболист провел 352 матча и по этому показателю занимает первое место среди легионеров клуба за всю историю. Сейчас Гуренко работает в сборной Сербии, которую возглавляет Славолюб Муслин. Мы поздравляем Сергея Витальевича с днем рождения! Желаем счастья, хорошего настроения, благополучия и успехов во всех начинаниях", - говорится в тексте поздравления.
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:27
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