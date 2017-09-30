Владимир Быстров: я дома, приятно побеждать на «Петровском» (видео)

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров после победы в матче 12 тура РФПЛ над «Ахматом» не скрывал что команда рада первой домашней победе, но не скрывал что недоволен собственной игрой- Три очка набрали. У себя дома первая победа – всем приятно, все порадовались.- Нет- Мне нужно прибавлять. Впереди много матчей, мы лишь сделали небольшой шаг вперёд.- Конечно же мне приятно побеждать на «Петровском». Очень приятно. (смеётся).- Ну, как видите. Дождались. Наконец-таки победа. (смеётся). Волнение? Нет, никакого волнения не было.- Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола. Вне футбола мне как-то скучно.- Надеюсь что да.- Если я недоволен сегодня своей игрой то вы как считаете?