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Владимир Быстров: я дома, приятно побеждать на «Петровском» (видео)

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров после победы в матче 12 тура РФПЛ над «Ахматом» не скрывал что команда рада первой домашней победе, но не скрывал что недоволен собственной игрой



- Какие были эмоции в раздевалке? Как поздравил тренер?

- Три очка набрали. У себя дома первая победа – всем приятно, все порадовались.

- Довольны ли своей игрой?

- Нет

- Что именно не понравилось?

- Мне нужно прибавлять. Впереди много матчей, мы лишь сделали небольшой шаг вперёд.

- Ну вам было приятно…

- Конечно же мне приятно побеждать на «Петровском». Очень приятно. (смеётся).

- Это ваш первый матч, вы долго этого ждали…

- Ну, как видите. Дождались. Наконец-таки победа. (смеётся). Волнение? Нет, никакого волнения не было.

- В чём ваша мотивация продолжать играть на высоком уровне?

- Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола. Вне футбола мне как-то скучно.

- Вы намерены ещё долго играть?

- Надеюсь что да.

- Это были ваши оптимальные кондиции, или вы можете ещё прибавить?

- Если я недоволен сегодня своей игрой то вы как считаете?
Теги: Тосно Ахмат Быстров Rвидео
Сегодня, 16:32
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№2 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 17:33) #
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Цитата: Leon1960
Два года я не особо был в футболе, не особо получал удовольствие от игры. А когда перешёл в "Краснодар", я на каждой тренировке получаю удовольствие (с)
Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола (с) проститутука быстрова везде получает удовльствие

САМ ТЫ ЧМО ПРОТУХШЕЕ


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Leon1960 (Сегодня, 16:56) #
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Два года я не особо был в футболе, не особо получал удовольствие от игры. А когда перешёл в "Краснодар", я на каждой тренировке получаю удовольствие (с)
Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола (с) проститутука быстрова везде получает удовльствие
Регистрация: 24.03.2016
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