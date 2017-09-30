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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Быстров: я дома, приятно побеждать на «Петровском» (видео)
Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров после победы в матче 12 тура РФПЛ над «Ахматом» не скрывал что команда рада первой домашней победе, но не скрывал что недоволен собственной игрой
- Какие были эмоции в раздевалке? Как поздравил тренер?
- Три очка набрали. У себя дома первая победа – всем приятно, все порадовались.
- Довольны ли своей игрой?
- Нет
- Что именно не понравилось?
- Мне нужно прибавлять. Впереди много матчей, мы лишь сделали небольшой шаг вперёд.
- Ну вам было приятно…
- Конечно же мне приятно побеждать на «Петровском». Очень приятно. (смеётся).
- Это ваш первый матч, вы долго этого ждали…
- Ну, как видите. Дождались. Наконец-таки победа. (смеётся). Волнение? Нет, никакого волнения не было.
- В чём ваша мотивация продолжать играть на высоком уровне?
- Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола. Вне футбола мне как-то скучно.
- Вы намерены ещё долго играть?
- Надеюсь что да.
- Это были ваши оптимальные кондиции, или вы можете ещё прибавить?
- Если я недоволен сегодня своей игрой то вы как считаете?
- Какие были эмоции в раздевалке? Как поздравил тренер?
- Три очка набрали. У себя дома первая победа – всем приятно, все порадовались.
- Довольны ли своей игрой?
- Нет
- Что именно не понравилось?
- Мне нужно прибавлять. Впереди много матчей, мы лишь сделали небольшой шаг вперёд.
- Ну вам было приятно…
- Конечно же мне приятно побеждать на «Петровском». Очень приятно. (смеётся).
- Это ваш первый матч, вы долго этого ждали…
- Ну, как видите. Дождались. Наконец-таки победа. (смеётся). Волнение? Нет, никакого волнения не было.
- В чём ваша мотивация продолжать играть на высоком уровне?
- Я нахожусь дома и получаю удовольствие от футбола. Вне футбола мне как-то скучно.
- Вы намерены ещё долго играть?
- Надеюсь что да.
- Это были ваши оптимальные кондиции, или вы можете ещё прибавить?
- Если я недоволен сегодня своей игрой то вы как считаете?
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