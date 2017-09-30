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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Хаддерсфилд"
"Тоттенхэм" в рамках 7-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 4:0.
Чемпионат Англии
7 тур
"Хаддерсфилд Таун" - "Тоттенхэм" 0:2
Голы: Кейн, 9, Дэвис, 16, Кейн, 23, Сиссоко, 90+1
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв (Мэлоун, 60), Йоргенсен, Шиндлер, Хогг (Уайтхэд, 82), Муй (Биллинг, 61), Парра, Инс, Качунга, Депуатр
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер-Питерс, 82), Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 75), Алли, Кейн (Хын Мин, 87)
Предупреждения: Алли, 58, Качунга, 65
Чемпионат Англии
7 тур
"Хаддерсфилд Таун" - "Тоттенхэм" 0:2
Голы: Кейн, 9, Дэвис, 16, Кейн, 23, Сиссоко, 90+1
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв (Мэлоун, 60), Йоргенсен, Шиндлер, Хогг (Уайтхэд, 82), Муй (Биллинг, 61), Парра, Инс, Качунга, Депуатр
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер-Питерс, 82), Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 75), Алли, Кейн (Хын Мин, 87)
Предупреждения: Алли, 58, Качунга, 65
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