Опрос:

Новости партнеров

"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Хаддерсфилд"

"Тоттенхэм" в рамках 7-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 4:0.

Чемпионат Англии

7 тур

"Хаддерсфилд Таун" - "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Кейн, 9, Дэвис, 16, Кейн, 23, Сиссоко, 90+1

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв (Мэлоун, 60), Йоргенсен, Шиндлер, Хогг (Уайтхэд, 82), Муй (Биллинг, 61), Парра, Инс, Качунга, Депуатр

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер-Питерс, 82), Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 75), Алли, Кейн (Хын Мин, 87)

Предупреждения: Алли, 58, Качунга, 65
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 16:36
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Админы, вы серьезно?????? пересмотрите счет


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.