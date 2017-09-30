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Евгений Марков: Премьер-лига не кажется космосом, со всеми можно играть (видео)

Нападающий "Тосно" Евгений Марков прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 12-го тура чемпионата России.



- Мы контролировали ход матча, не позволяли "Ахмату" создавать опасные моменты, так что такое ощущение было и до удаления.

- Заслуживал ли Швец удаления в том эпизоде?

- Мне показалось, да. Был удар локтем, задел голову, Заболотный даже немного потерялся - пришлось просить у доктора нашатырь.

- Перед матчем думали о том, что еще не побеждали на "Петровском"?

- Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого всегда не хватало совсем немного - в игре с Хабаровском или против "Анжи". Вроде бы наши игры, но выиграть не получалось. Сегодня получилось, и мы счастливы.

Доволен ли игрой? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я игрой нашей команды доволен! Не дали сопернику сегодня ничего сделать.

- Премьер-лига теперь не кажется космосом?

- Абсолютно нет. Со всеми можно играть - мы уже обыграли "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком".

- Команда теперь тренируется в Тосно. Это удобно?

- Честно скажу, мне, как коренному петербуржцу - я живу на Озерках, - ездить в Тосно тяжело. Я добираюсь туда 2 часа. Но что поделать.

Rusfootball.info
Теги: Тосно Ахмат Rвидео
Сегодня, 17:14
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