Евгений Марков: Премьер-лига не кажется космосом, со всеми можно играть (видео)

Нападающий "Тосно" Евгений Марков прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 12-го тура чемпионата России.- Мы контролировали ход матча, не позволяли "Ахмату" создавать опасные моменты, так что такое ощущение было и до удаления.- Мне показалось, да. Был удар локтем, задел голову, Заболотный даже немного потерялся - пришлось просить у доктора нашатырь.- Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого всегда не хватало совсем немного - в игре с Хабаровском или против "Анжи". Вроде бы наши игры, но выиграть не получалось. Сегодня получилось, и мы счастливы.Доволен ли игрой? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я игрой нашей команды доволен! Не дали сопернику сегодня ничего сделать.- Абсолютно нет. Со всеми можно играть - мы уже обыграли "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком".- Честно скажу, мне, как коренному петербуржцу - я живу на Озерках, - ездить в Тосно тяжело. Я добираюсь туда 2 часа. Но что поделать.