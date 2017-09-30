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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Марков: Премьер-лига не кажется космосом, со всеми можно играть (видео)
Нападающий "Тосно" Евгений Марков прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 12-го тура чемпионата России.
- Мы контролировали ход матча, не позволяли "Ахмату" создавать опасные моменты, так что такое ощущение было и до удаления.
- Заслуживал ли Швец удаления в том эпизоде?
- Мне показалось, да. Был удар локтем, задел голову, Заболотный даже немного потерялся - пришлось просить у доктора нашатырь.
- Перед матчем думали о том, что еще не побеждали на "Петровском"?
- Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого всегда не хватало совсем немного - в игре с Хабаровском или против "Анжи". Вроде бы наши игры, но выиграть не получалось. Сегодня получилось, и мы счастливы.
Доволен ли игрой? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я игрой нашей команды доволен! Не дали сопернику сегодня ничего сделать.
- Премьер-лига теперь не кажется космосом?
- Абсолютно нет. Со всеми можно играть - мы уже обыграли "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком".
- Команда теперь тренируется в Тосно. Это удобно?
- Честно скажу, мне, как коренному петербуржцу - я живу на Озерках, - ездить в Тосно тяжело. Я добираюсь туда 2 часа. Но что поделать.
Rusfootball.info
- Мы контролировали ход матча, не позволяли "Ахмату" создавать опасные моменты, так что такое ощущение было и до удаления.
- Заслуживал ли Швец удаления в том эпизоде?
- Мне показалось, да. Был удар локтем, задел голову, Заболотный даже немного потерялся - пришлось просить у доктора нашатырь.
- Перед матчем думали о том, что еще не побеждали на "Петровском"?
- Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого всегда не хватало совсем немного - в игре с Хабаровском или против "Анжи". Вроде бы наши игры, но выиграть не получалось. Сегодня получилось, и мы счастливы.
Доволен ли игрой? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я игрой нашей команды доволен! Не дали сопернику сегодня ничего сделать.
- Премьер-лига теперь не кажется космосом?
- Абсолютно нет. Со всеми можно играть - мы уже обыграли "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком".
- Команда теперь тренируется в Тосно. Это удобно?
- Честно скажу, мне, как коренному петербуржцу - я живу на Озерках, - ездить в Тосно тяжело. Я добираюсь туда 2 часа. Но что поделать.
Rusfootball.info
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