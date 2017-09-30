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Антон Заболотный: переведу дух и уже буду настраиваться на тренировки сборной (видео)

Форвард "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0).



- Мы готовились к игре, потому что плохо провели последний выездной матч. Хотели реабилитироваться перед тренерским штабом за провальную игру. Ждали этого матча и пытались на поле исправить ошибки. Более-менее получилось, но есть какие-то моменты, которые надо дорабатывать на тренировках. Позже все проанализируем и будем двигаться дальше.

- Как прокомментируете удаление Швеца?

- Была борьба. Не знаю, чем он ударил, но удар пришелся в скулу, и меня отключило секунд на пять. Когда пришел в себя, была такая боль.

- Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов сказал, что с вашей стороны там была провокация и вы симулировали.

- В воздухе? Да ну. Ему виднее. Я в таких моментах не провоцирую. Это борьба.

- Как самочувствие?

- Более-менее. Встряхнули чуть-чуть. Оклемался уже в игре.

- Вы снова вызваны в в сборную России. Какой настрой?

- Боевой. Сейчас отдохну день, переведу дух и уже буду настраиваться на тренировки сборной.

Rusfootball.info
Теги: Заболотный Тосно Ахмат Rвидео
Сегодня, 17:18
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