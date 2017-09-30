Алан Чочиев: Панюков мне сказал, что пенальти не было

После победы над "Зенитом-2" на вопросы журналистов ответил полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев.передает с места событий.- Да, пропустили несколько контратак. Нам потом поставили пенальти, которого не было. Со стороны могло показаться, что "Крылья" начали плохо, я согласен. Но хорошо, что мы вышли из этой ситуации. Хочу отдать должное "Зениту" - молодые ребята, амбициозные. Мне кажется, из всех игр, которые я играл, они в плане обороне играли достаточно неплохо для своего возраста и в прессинг шли достаточно хорошо.- Никто из игроков об этом не думает. Все выходят просто выиграть. В ФНЛ главное набирать очки.- Он мне сказал, что не было пенальти. Я видел этот момент, был сзади него. Панюков перепрыгнул через Конюхова и упал. Там касания реально не было. Если бы судил более квалифицированный судья, то он бы дал желтую карточку за симуляцию. А этот судья поставил пенальти. Я говорю объективно, потому что мне сам Панюков сказал, что пенальти не было.- 1:0 всегда скользкий счет. Сейчас поле было скользким, любой рикошет мог позволить любому игроку забить какой-нибудь феерический гол. Я считаю, что нам нужно выжимать максимум из своих моментов. Забей, например, Ткачук, и совсем бы другая игра была.Источник: