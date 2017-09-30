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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Алан Чочиев: Панюков мне сказал, что пенальти не было
После победы над "Зенитом-2" на вопросы журналистов ответил полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев. Rusfootball.info передает с места событий.
- Первые минуты, такое ощущение, вы проспали. Что случилось?
- Да, пропустили несколько контратак. Нам потом поставили пенальти, которого не было. Со стороны могло показаться, что "Крылья" начали плохо, я согласен. Но хорошо, что мы вышли из этой ситуации. Хочу отдать должное "Зениту" - молодые ребята, амбициозные. Мне кажется, из всех игр, которые я играл, они в плане обороне играли достаточно неплохо для своего возраста и в прессинг шли достаточно хорошо.
- После "Локомотива" и "Енисея" "Зенит-2" не тот раздражитель?
- Никто из игроков об этом не думает. Все выходят просто выиграть. В ФНЛ главное набирать очки.
- После назначения пенальти вы поговорили с Панюковым. О чем был этот разговор?
- Он мне сказал, что не было пенальти. Я видел этот момент, был сзади него. Панюков перепрыгнул через Конюхова и упал. Там касания реально не было. Если бы судил более квалифицированный судья, то он бы дал желтую карточку за симуляцию. А этот судья поставил пенальти. Я говорю объективно, потому что мне сам Панюков сказал, что пенальти не было.
- Во втором тайме "Зенит-2" почти не подходил к воротам "Крыльев", но последние минуты были очень тревожными. Почему позволили сопернику создать нервотрепку?
- 1:0 всегда скользкий счет. Сейчас поле было скользким, любой рикошет мог позволить любому игроку забить какой-нибудь феерический гол. Я считаю, что нам нужно выжимать максимум из своих моментов. Забей, например, Ткачук, и совсем бы другая игра была.
Источник: Rusfootball.info
- Первые минуты, такое ощущение, вы проспали. Что случилось?
- Да, пропустили несколько контратак. Нам потом поставили пенальти, которого не было. Со стороны могло показаться, что "Крылья" начали плохо, я согласен. Но хорошо, что мы вышли из этой ситуации. Хочу отдать должное "Зениту" - молодые ребята, амбициозные. Мне кажется, из всех игр, которые я играл, они в плане обороне играли достаточно неплохо для своего возраста и в прессинг шли достаточно хорошо.
- После "Локомотива" и "Енисея" "Зенит-2" не тот раздражитель?
- Никто из игроков об этом не думает. Все выходят просто выиграть. В ФНЛ главное набирать очки.
- После назначения пенальти вы поговорили с Панюковым. О чем был этот разговор?
- Он мне сказал, что не было пенальти. Я видел этот момент, был сзади него. Панюков перепрыгнул через Конюхова и упал. Там касания реально не было. Если бы судил более квалифицированный судья, то он бы дал желтую карточку за симуляцию. А этот судья поставил пенальти. Я говорю объективно, потому что мне сам Панюков сказал, что пенальти не было.
- Во втором тайме "Зенит-2" почти не подходил к воротам "Крыльев", но последние минуты были очень тревожными. Почему позволили сопернику создать нервотрепку?
- 1:0 всегда скользкий счет. Сейчас поле было скользким, любой рикошет мог позволить любому игроку забить какой-нибудь феерический гол. Я считаю, что нам нужно выжимать максимум из своих моментов. Забей, например, Ткачук, и совсем бы другая игра была.
Источник: Rusfootball.info
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