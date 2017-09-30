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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Олимпиец" одержал волевую победу над "Факелом"
Матч 16-го тура ФНЛ "Олимпиец" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:1.
ФНЛ
16 тур
"Олимпиец" - "Факел" 2:1
Голы: Мичуренков, 44, Горбунов, 70, 73
"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Хрипков, Маляров, Ламбарский, Щербак (Беляков, 46), Фомин, Фролов (Нежелев, 57), Горбунов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин
"Факел": Фёдоров, Мустафин, Осипенко, Шумейко, Хайманов, Молодцов, Садов, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 86), Мичуренков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77)
Предупреждения: Мустафин, 28, Шумейко, 34, 49, Хрипков, 66, Садов, 66
Удаления: Шумейко, 49
"Шинник" - "Тамбов" 1:0
Голы: Низамутдинов, 90
"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Камилов (Фатихов, 84), Самойлов (Крамаренко, 74), Нарылков, Щадин, Дроздов (Лях, 69), Низамутдинов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)
"Тамбов": Смирнов, Быстров (Шляков, 46), Овсиенко, Рыбин, Гультяев, Мурнин, Чернышов (Кухарчук, 56), Кашчелан, Шевчук (Скворцов, 61), Трусевич (Рыжков, 81), Часовских
ФНЛ
16 тур
"Олимпиец" - "Факел" 2:1
Голы: Мичуренков, 44, Горбунов, 70, 73
"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Хрипков, Маляров, Ламбарский, Щербак (Беляков, 46), Фомин, Фролов (Нежелев, 57), Горбунов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин
"Факел": Фёдоров, Мустафин, Осипенко, Шумейко, Хайманов, Молодцов, Садов, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 86), Мичуренков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77)
Предупреждения: Мустафин, 28, Шумейко, 34, 49, Хрипков, 66, Садов, 66
Удаления: Шумейко, 49
"Шинник" - "Тамбов" 1:0
Голы: Низамутдинов, 90
"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Камилов (Фатихов, 84), Самойлов (Крамаренко, 74), Нарылков, Щадин, Дроздов (Лях, 69), Низамутдинов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)
"Тамбов": Смирнов, Быстров (Шляков, 46), Овсиенко, Рыбин, Гультяев, Мурнин, Чернышов (Кухарчук, 56), Кашчелан, Шевчук (Скворцов, 61), Трусевич (Рыжков, 81), Часовских
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