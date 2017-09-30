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"Олимпиец" одержал волевую победу над "Факелом"

Матч 16-го тура ФНЛ "Олимпиец" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:1.

ФНЛ

16 тур

"Олимпиец" - "Факел" 2:1

Голы: Мичуренков, 44, Горбунов, 70, 73

"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Хрипков, Маляров, Ламбарский, Щербак (Беляков, 46), Фомин, Фролов (Нежелев, 57), Горбунов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин

"Факел": Фёдоров, Мустафин, Осипенко, Шумейко, Хайманов, Молодцов, Садов, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 86), Мичуренков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77)

Предупреждения: Мустафин, 28, Шумейко, 34, 49, Хрипков, 66, Садов, 66

Удаления: Шумейко, 49

"Шинник" - "Тамбов" 1:0

Голы: Низамутдинов, 90

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Камилов (Фатихов, 84), Самойлов (Крамаренко, 74), Нарылков, Щадин, Дроздов (Лях, 69), Низамутдинов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)

"Тамбов": Смирнов, Быстров (Шляков, 46), Овсиенко, Рыбин, Гультяев, Мурнин, Чернышов (Кухарчук, 56), Кашчелан, Шевчук (Скворцов, 61), Трусевич (Рыжков, 81), Часовских
Теги: Олимпиец Факел
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