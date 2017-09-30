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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
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Александр Кокорин: у Кокорина есть скорость, он может адаптироваться в европейском футболе (10)
"Спартак" - "Урал": Мельгарехо и Педро Роша выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Урала" на матч 12-го тура чемпионата России.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.
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