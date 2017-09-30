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"Спартак" - "Урал": Мельгарехо и Педро Роша выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Урала" на матч 12-го тура чемпионата России.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 17:58
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№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Пивовед


за весь прошлый сезон у ДимКо голевых передач ноль
?

Ну это не правда. Не помню в каком матчн, но он точно навесил на Самеда и мы выйграли 1-0

это, конечно, зай6ись,
но на Спртсру и Чемпе - отдельный его профиль..там нули во всём..

а..это было в 16 году.. в отборе к ЧЕ, получается..но это сборная или в каком-то товарняке..но это товарняк голимый..
и только один раз..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№31 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Иван Иванович
а не с 3-мя, постоянно проигрываем всем подряд.
При игре с тремя нужны моторные живчики - крайкИ. Мы таких имеем?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№30 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: tiki
не Ваша фраза то была, что "сколько было тренеров, а Комбаров всегда выходит сухим из воды?

нет , не моя..
но шикарная..
я понимаю и не разделяю негодование пользователя по поводу отношения к команде , за которую болеешь..

команда не поливается грязью..
сердце рвётся за родной Клуб, всячески желая ему процветания..
но как удаётся раз за разом проходить в состав колченогому футболисту,все заслуги которого- навесы куда-нибудь ?
щас мне скажут, что Спартак стал с ним чемпионом.

я возражу, что не Спартак с ним, а он на горбу Спартака въехал в чемпионство..
потому что статистика Комбарова- чудовищна..

за весь прошлый сезон у ДимКо голов ноль, голевых передач ноль, пенальтей ноль, всего ноль, жёлтых карточек две.

накуй он нужен Команде, являясь по сути бесполезным балластом ?

Он ещё и капитанит седня
Регистрация: 17.05.2015
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:59) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед


за весь прошлый сезон у ДимКо голевых передач ноль
?

Ну это не правда. Не помню в каком матчн, но он точно навесил на Самеда и мы выйграли 1-0
Регистрация: 22.09.2007
№28 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
На sports.ru правильная турнирная таблица
Регистрация: 17.05.2015
№27 Написал: Иван Иванович г.Москва (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
При игре с 2-мя центральными защитниками, а не с 3-мя, постоянно проигрываем всем подряд. Опять рискуем.А кто будет в опорной зоне вместе с Фернандо?
Регистрация: 12.04.2015
№26 Написал: Critique (Сегодня, 18:55) #
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Forza, Спартак! Отступать некуда! За вами - Москва!
Регистрация: 17.04.2017
№25 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
4-3-3? Когда мы так играли в последний раз?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:48) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
не Ваша фраза то была, что "сколько было тренеров, а Комбаров всегда выходит сухим из воды?

нет , не моя..
но шикарная..
я понимаю и не разделяю негодование пользователя по поводу отношения к команде , за которую болеешь..

команда не поливается грязью..
сердце рвётся за родной Клуб, всячески желая ему процветания..
но как удаётся раз за разом проходить в состав колченогому футболисту,все заслуги которого- навесы куда-нибудь ?
щас мне скажут, что Спартак стал с ним чемпионом.

я возражу, что не Спартак с ним, а он на горбу Спартака въехал в чемпионство..
потому что статистика Комбарова- чудовищна..

за весь прошлый сезон у ДимКо голов ноль, голевых передач ноль, пенальтей ноль, всего ноль, жёлтых карточек две.

накуй он нужен Команде, являясь по сути бесполезным балластом ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Урал в этом году не проиграл никому из топовых команд.
Ни Краснодару, ни коням ни бомжам.
Только Локо 2-1.
Не вижу за счет чего сегодня обыграем. С таким набором травм надо спокойно докатить до нового года и готовиться к след сезону. confused
Регистрация: 22.09.2007
№22 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:46) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ну не нравится тебе Комбаров, так промолчи. Хуле ты на радость конебомжам тут плюёшь в своего игрока? Какой ты нах болельщик Спартака?
Руки чешутся гадость написать про своего игрока? Сдержаться сил нет?
Да плевать мне на конебомжей ,как и на твоё личное мнение ,я на ветке "Спартака" ,высказываю мнение об игроке клуба ,что не так ?.Комбаров - это минус один в составе сразу ,не выходя на поле.

Цитата: mongolor
Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....
Зайди в мои комментарии и почитай моё мнение насчёт вашего клуба - тебе будет плохо от такой "адекватности" grin


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№21 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Visio
Цитата: nevada007
Цитата: mongolor
Цитата: Сибирячок
Какой ты нах болельщик Спартака?

Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....

ну вот.... один бомж уже воняет.... нах иди в свой огород!

Воняет из свинарника обычно где ходют под себя, ещё и жидко

ты еще не понял?они ж однояйцевые

а ты, смотрю, проверял
Регистрация: 27.05.2016
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:40) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Воняет из свинарника обычно где ходют под себя, ещё и жидко

сказал обитатель бомжатника..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:36) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nevada007
нах иди в свой огород!

на кую я твои свиные щеки вертел....
Регистрация: 24.04.2009
№18 Написал: Поло (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (4)

Комбаров в старте... опять...
Регистрация: 23.03.2017
№17 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Visio
Цитата: nevada007
Цитата: mongolor
Цитата: Сибирячок
Какой ты нах болельщик Спартака?

Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....

ну вот.... один бомж уже воняет.... нах иди в свой огород!

Воняет из свинарника обычно где ходют под себя, ещё и жидко

ты еще не понял?они ж однояйцевые
Регистрация: 7.09.2015
№16 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nevada007
Цитата: mongolor
Цитата: Сибирячок
Какой ты нах болельщик Спартака?

Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....

ну вот.... один бомж уже воняет.... нах иди в свой огород!

Воняет из свинарника обычно где ходют под себя, ещё и жидко
Регистрация: 17.05.2015
№15 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: Сибирячок
Какой ты нах болельщик Спартака?

Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....

ну вот.... один бомж уже воняет.... нах иди в свой огород!
Регистрация: 27.05.2016
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:26) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Какой ты нах болельщик Спартака?

Парняга просто в адеквате, в отличии от вас.....
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: Visio
Не поможет...

да хватит уже)))
99.9 из гениев Питера с пеной у рта тоже самое говорили про матч с Ливерпулем,
в конечном итоге они оказались там где им быть предназначеннно быть априоре
посмотрим матч потом будем иронизировать

На sports.ru правильная таблица там у каждого своё место где кому предназначено приорой
Регистрация: 17.05.2015
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:21) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Шмайхель
Снова это чудо в перьях - Комбаров.

Ну не нравится тебе Комбаров, так промолчи. Хуле ты на радость конебомжам тут плюёшь в своего игрока? Какой ты нах болельщик Спартака?
Руки чешутся гадость написать про своего игрока? Сдержаться сил нет?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Впринципе норм состав.Если дурака валять не будут,Урал должны обыгрывать


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Не поможет...

да хватит уже)))
99.9 из гениев Питера с пеной у рта тоже самое говорили про матч с Ливерпулем,
в конечном итоге они оказались там где им быть предназначеннно быть априоре
посмотрим матч потом будем иронизировать


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:17) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Снова это чудо в перьях - Комбаров.

Цитата: Пивовед
Цитата: Кот МатроскиN
удивлен отсутствием в составе Таски


ну, в запасе..

зато Комбаров в теме....
снова с нами....
весь вечер на арене.....

А сегодня забьет и все, такие, ка вы, опять начнут его хвалить! легко в кусты прятаться!!! сначала хвалим, затем хороним!!! сами-то стабильные в работе, постоянные???
Регистрация: 27.05.2016
№8 Написал: LLM (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давыдова ни здесь нет ни во втором.
Регистрация: 21.02.2017
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Не поможет, и ведь результаты в таблицу не вносят уроды, уже несколько матчей прошло. В прошлом сезоне аж впереди паровоза бежали как хотелось шампиньонов видеть
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: tiki
а что в итоге Реброву поставили?

ниже новость..
диагностирован надрыв крестов.
не порвал, но достаточно..

Спасибо (а про Реброва и правда не видел новостей)
Цитата: Пивовед
Цитата: Кот МатроскиN
удивлен отсутствием в составе Таски


ну, в запасе..

зато Комбаров в теме....
снова с нами....
весь вечер на арене.....

да это Ваша ноша....даже сам разделяю недоумение его наличием
не Ваша фраза то была, что "сколько было тренеров, а Комбаров всегда выходит сухим из воды?"
это не дословно, но суть примерно такая


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Снова это чудо в перьях - Комбаров.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
удивлен отсутствием в составе Таски


ну, в запасе..

зато Комбаров в теме....
снова с нами....
весь вечер на арене.....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
удивлен отсутствием в составе Таски


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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