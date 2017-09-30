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"Химки" одержали победу над "Балтикой"

"Химки" одержали минимальную победу над "Балтикой" в матче 16-го тура ФНЛ.

ФНЛ

16 тур

"Химки" - "Балтика" 1:0

Голы: Радченко, 49

"Химки": Исупов, Лапин (Петрусёв, 76), Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Радченко, Дворников (Кузьмичёв, 38 (Горячев, 80))

"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Логашов, Почивалин (Скопинцев, 48), Джалилов, Свежов (Джалилов, 47), Шешуков, Чуперка, Себай (Шевчук, 75), Касьян

Предупреждения: Каленкович, 52, Чуперка, 79, Шешуков, 81
Теги: Химки Балтика
Сегодня, 18:18
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