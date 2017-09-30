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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Химки" одержали победу над "Балтикой"
"Химки" одержали минимальную победу над "Балтикой" в матче 16-го тура ФНЛ.
ФНЛ
16 тур
"Химки" - "Балтика" 1:0
Голы: Радченко, 49
"Химки": Исупов, Лапин (Петрусёв, 76), Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Радченко, Дворников (Кузьмичёв, 38 (Горячев, 80))
"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Логашов, Почивалин (Скопинцев, 48), Джалилов, Свежов (Джалилов, 47), Шешуков, Чуперка, Себай (Шевчук, 75), Касьян
Предупреждения: Каленкович, 52, Чуперка, 79, Шешуков, 81
ФНЛ
16 тур
"Химки" - "Балтика" 1:0
Голы: Радченко, 49
"Химки": Исупов, Лапин (Петрусёв, 76), Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Радченко, Дворников (Кузьмичёв, 38 (Горячев, 80))
"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Логашов, Почивалин (Скопинцев, 48), Джалилов, Свежов (Джалилов, 47), Шешуков, Чуперка, Себай (Шевчук, 75), Касьян
Предупреждения: Каленкович, 52, Чуперка, 79, Шешуков, 81
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