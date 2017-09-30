Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Синдзи Кагава стал самым результативным японцем в истории Бундеслиги

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава - самый результативный японец в истории Бундеслиги.

После гола в ворота "Аугсбурга" Кагава с 38-ю точными ударами обогнал форварда Синдзи Оказаки, который забил 37 голов в 128 матчах.
Теги: Кагава Боруссия Д
Сегодня, 18:20
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.