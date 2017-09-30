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"Амкар" нанес "Рубину" четвертое поражение кряду

Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром" завершился победой гостей.

Чемпионат России

12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1

Гол: Гол, 83.

"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).

Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.
Теги: Амкар Рубин
Сегодня, 18:32
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№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
напрягся

у вас пожизненная коленно локтевая позиция smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:54) #
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Амкар с выездной победой!
Ну дела...
Регистрация: 7.05.2010
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Сделают ставку на кубок России,так что я бы на месте Сраптака напрягся.

зенит уже отшумел в кубке,не вам убогим рассуждать о раскладах smile
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 18:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Мдя..нежданчинки в текущем туре продолжаются! Амкар обыграл на выезде Рубин, являясь не фаворитом в этом матче.
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
ну что там Набиуллин выходит в еврокубки
что там Курбан сказал в раздевалке что игроки специально так делают

Чемп сливается.Сделают ставку на кубок России,так что я бы на месте Сраптака напрягся.Попадете на Рубин в Казани они вас в нулевку укатают и в дополнительное когда команда будет ползать сделают.Рубину по силам кубок взять.А вот Сраптаку и в чемпе плохо,да и в кубке не верю)Когда там последний был?В 2003?


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Курбан, да уже не тот confused
Хорошо, что не к нам.
Не видели бы ни чемпионства ни суперкубка flushed
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (3)

Спасибо,ребята за победу!
Регистрация: 28.11.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Рубин днище какое то. Зачем то продали своего лучшего форварда ,Лестьен на банке сидит.Не понятные дела творятся в команде.

где курбан - всегда такие "непонятки"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:34) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Четки потерялись...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Рубин днище какое то. Зачем то продали своего лучшего форварда ,Лестьен на банке сидит.Не понятные дела творятся в команде.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну что там Набиуллин выходит в еврокубки
что там Курбан сказал в раздевалке что игроки специально так делают
Регистрация: 24.11.2008
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