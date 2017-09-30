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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" нанес "Рубину" четвертое поражение кряду
Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром" завершился победой гостей.
Чемпионат России
12-й тур
"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1
Гол: Гол, 83.
"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).
Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.
Чемпионат России
12-й тур
"Рубин" (Казань) – "Амкар" (Пермь) – 0:1
Гол: Гол, 83.
"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Бауэр, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Лестьенн, 73), Кудряшов, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).
Предупреждения: Милькович, 57. М`Вила, 58. Гранат, 61. Гол, 63. Нигматуллин, 85.
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