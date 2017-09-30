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"Челси" - "Манчестер Сити": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Сити" на матч 7-го тура чемпионата Англии.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Де Брёйне, Зане, Жезус.
Теги: Челси Манчестер Сити
Сегодня, 18:36
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№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Битва Титанов


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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