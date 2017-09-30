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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас"
В рамках 7-го тура Премьер-лиги "МЮ" Жозе Моуринью не оставил шансов "Кристал Пэлас".
Чемпионат Англии
7 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Мата, 3, Феллаини, 35, 49, Лукаку, 86.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Матич, Феллаини, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Мата (Эррера, 77), Лукаку.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Дилэйни, Сахо, ван Аанхольт, Уорд, Кабай, Панчеон (Ридевальд, 68), Миливоевич, Сако (Ладапо, 74), Шлупп (МакАртур, 68), Таундсенд.
Чемпионат Англии
7 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Мата, 3, Феллаини, 35, 49, Лукаку, 86.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Матич, Феллаини, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Мата (Эррера, 77), Лукаку.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Дилэйни, Сахо, ван Аанхольт, Уорд, Кабай, Панчеон (Ридевальд, 68), Миливоевич, Сако (Ладапо, 74), Шлупп (МакАртур, 68), Таундсенд.
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