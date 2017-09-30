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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13:24
Дедечковским методом
Дедечковским методом
"Спартак-2" взял верх над "Волгарем"
"Спартак-2" одержал победу над "Волгарем" в матче 16-го тура ФНЛ.
ФНЛ
16 тур
"Волгарь" - "Спартак-2" 1:3
Гол: Кабутов, 13 - Нимели, 39, Руденко, 50, Пантелеев, 72
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин, 54), Акбашев, Газзаев (Бочков, 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин, 74)
"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачёв (Хомуха, 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Руденко, Нимели
Предупреждения: Газзаев, 44, Ломовицкий, 48, Бочков, 64
"Авангард" - "Кубань" 0:1
Гол: Байрыев, 75
"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Федчук, 78), Альшин (Синяв, 76), Коробов, Нетфуллин, Гурфов, Аппаев (Болов, 60)
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон, Байрыев, Нурисов (Тюфяков, 78), Гай, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 63), Завезен, Обухов (Бендзь, 90+3)
Предупреждения: Альшин, 68
ФНЛ
16 тур
"Волгарь" - "Спартак-2" 1:3
Гол: Кабутов, 13 - Нимели, 39, Руденко, 50, Пантелеев, 72
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин, 54), Акбашев, Газзаев (Бочков, 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин, 74)
"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачёв (Хомуха, 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Руденко, Нимели
Предупреждения: Газзаев, 44, Ломовицкий, 48, Бочков, 64
"Авангард" - "Кубань" 0:1
Гол: Байрыев, 75
"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Федчук, 78), Альшин (Синяв, 76), Коробов, Нетфуллин, Гурфов, Аппаев (Болов, 60)
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон, Байрыев, Нурисов (Тюфяков, 78), Гай, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 63), Завезен, Обухов (Бендзь, 90+3)
Предупреждения: Альшин, 68
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