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"Спартак-2" взял верх над "Волгарем"

"Спартак-2" одержал победу над "Волгарем" в матче 16-го тура ФНЛ.

ФНЛ

16 тур

"Волгарь" - "Спартак-2" 1:3

Гол: Кабутов, 13 - Нимели, 39, Руденко, 50, Пантелеев, 72

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин, 54), Акбашев, Газзаев (Бочков, 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин, 74)

"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачёв (Хомуха, 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Руденко, Нимели

Предупреждения: Газзаев, 44, Ломовицкий, 48, Бочков, 64

"Авангард" - "Кубань" 0:1

Гол: Байрыев, 75

"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Федчук, 78), Альшин (Синяв, 76), Коробов, Нетфуллин, Гурфов, Аппаев (Болов, 60)

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон, Байрыев, Нурисов (Тюфяков, 78), Гай, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 63), Завезен, Обухов (Бендзь, 90+3)

Предупреждения: Альшин, 68
Теги: Спартак-2 Волгарь
Сегодня, 19:24
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